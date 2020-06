Cronaca 382

Gela, rimane un mistero la scomparsa di Salvatore: le ricerche proseguono ma senza esito

Il sedicenne manca da casa dallo scorso sabato. Familiari, amici, volontari e forze dell'ordine stanno setacciando il territorio

Redazione

04 Giugno 2020 21:07

Proseguono le ricerche ma senza esito per trovare Salvatore Scollo, il sedicenne gelese che da giorni risulta scomparso. In campo, ci sono gli agenti di polizia, la Croce rossa e la Protezione civile che hanno perlustrato una vasta porzione di area nel territorio nisseno ma cresce in modo esponenziale l’angoscia per i familiari e gli amici del ragazzo. I volontari della Protezione civile Procivis, coordinati da Luca Cattuti, insieme alle forze dell’ordine, si sono divisi in cinque squadre: venti operatori di Gela e una squadra di Vittoria, composta da 9 persone, hanno perlustrato il territorio comunale e oltre, da Manfria ad Acate. Sono stati controllati casolari e rifugi di campagna ma di Salvatore non è stata trovata alcuna traccia.Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il ragazzo potrebbe essersi allontanato per via di alcuni dissapori familiari ma si tratta solo di una prima ricostruzione ancora da verificare da parte delle forze dell”ordine. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città nissena ma sono state tantissime e continuano ad esserlo le condivisioni sui social



