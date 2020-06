Politica 105

Gela, rilancio dell'azione amministrativa: convocata dal sindaco una riunione con la maggioranza

Il primo cittadino, Lucio Greco, alle prese con la possibile fuoriuscita dalla giunta del Pd, cerca di correre ai ripari

Redazione

23 Giugno 2020 20:29

Come preannunciato nei giorni scorsi, proseguono a ritmo serrato gli incontri con le forze della maggioranza nell'ottica di una verifica interna finalizzata al rilancio dell'azione amministrativa. Questa settimana si susseguiranno una serie di momenti di confronto che troveranno la loro naturale sintesi nella riunione di tutta la maggioranza, convocata per il prossimo martedì.“Quello sarà il momento finale in cui faremo fruttare tutte le informazioni, le indicazioni e gli spunti forniti dalle varie delegazioni in questa fase intermedia. Arriveremo ad una decisione – fa sapere il sindaco Lucio Greco - solo quando avremo in mano tutti gli elementi necessari. Quelle in corso sono riunioni dal profondo significato politico, sono momenti di riflessione, di analisi e di ascolto dei singoli problemi della città. Un lavoro preparatorio, propedeutico, che trova la sua utilità in prospettiva, nell'incontro conclusivo della prossima settimana”.



