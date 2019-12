Attualita 64

Gela, riflettori puntati su strade e segnaletica stradale: si mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini

L'amministrazione comunale, si scusa con la cittadinanza per i disagi causati per i lavori che vi sono in corso in varie parti della città

Redazione

11 Dicembre 2019 21:29

Stiamo rivoluzionando la qualità della vita della città - dice il

sindaco Lucio Greco che, di concerto con l’assessore ai LLPP Ivan Liardi

si scusa per i disagi causati ai cittadini per i lavori di rifacimento e

di regolamentazione della segnaletica stradale effettuati nella serata

di ieri nel cuore del centro storico.

Si tratta di interventi importanti, la segnaletica stradale, ad esempio,

da diverso tempo non veniva regolamentata.

Stiamo provvedendo anche al ripristino del manto stradale per

scongiurare pericolo a pedoni ed automobilisti vista la presenza di

buche.

Ma si pensa più in grande - dice il primo cittadino - abbiamo già un

progetto per il rifacimento di tutta la rete viaria cittadina con il

rifacimento di tutte le strade, a partire dalla periferia, abbiamo

previsto interventi per miglioramento ed efficientemente energetico

della rete pubblica che consentirà all'Ente un notevole risparmio ed

abbiamo bandito le gare per l’acquisto di pali dell’illuminazione e

stiamo provvedendo alla cura del verde pubblico. Si tratta di intervento

importante e di riqualificazione che miglioreranno la qualità della vita

di tutti i cittadini.

