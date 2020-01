Attualita 90

Gela, rifiuti: salta la raccolta dell'organico prevista per domani. Superato il limite di conferimento

Gli operatori della Tekra si limiteranno a raccogliere solo la carta. Saranno garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei food e delle zone sensibili

21 Gennaio 2020 17:12

Domani, 22 gennaio, sarà sospesa la raccolta dell’organico. La decisione del settore Ambiente e Decoro urbano è dovuta all’impossibilità di disporre degli impianti di compostaggio dell’Ato Cl 2 (che ha superato il limite di conferimento), Kalat Ambiente (che è chiuso) e Raco di Belpasso. Di conseguenza domani gli operatori della Tekra si limiteranno a raccogliere la carta ma non l’organico.I cittadini sono invitati a collaborare onde evitare di lasciare rifiuti davanti le proprie abitazioni. Saranno garantiti i servizi di raccolta e smaltimento dei food e delle zone sensibili come ospedale e carcere. L’amministrazione sta lavorando per cercare soluzioni alternative per la raccolta di venerdì.



