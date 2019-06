Attualita 244

Gela, rifiuti: la raccolta dell'organico rinviata a lunedì. Salta il turno per problemi all'impianto di compostaggio

Ancora disagi a Gela nella raccolta differenziata. Per l'indifferenziato si invitano i cittadini a conferire la frazione secca residuale

Redazione

29 Giugno 2019 11:55

Preso atto che non è possibile conferire rifiuto organico presso

l'impianto di compostaggio convenzionato con il Comune di Gela, Ofelia

di Ramacca, per superamento della capacità operativa di conferimento, si

invita la cittadinanza tutta a non esporre la frazione di rifiuto

organico prevista da calendario per la raccolta del giorno di sabato.

Tale situazione emergenziale verrà superata già a decorrere dalla

prossima raccolta di lunedì.

Per la raccolta dell'indifferenziato prevista per i giorni di martedì,

si invitano i cittadini a limitare il conferimento della raccolta alla

sola frazione secca residuale, con assoluta esclusione delle frazioni

dei rifiuti riciclabili quali carta, cartone imballaggi in plastica,

metalli e vetro, che devono essere conferite nei giorni stabiliti da

calendario per essere destinate alle piattaforme di riciclo.





Preso atto che non è possibile conferire rifiuto organico presso

l'impianto di compostaggio convenzionato con il Comune di Gela, Ofelia

di Ramacca, per superamento della capacità operativa di conferimento, si

invita la cittadinanza tutta a non esporre la frazione di rifiuto

organico prevista da calendario per la raccolta del giorno di sabato.

Tale situazione emergenziale verrà superata già a decorrere dalla

prossima raccolta di lunedì.

Per la raccolta dell'indifferenziato prevista per i giorni di martedì,

si invitano i cittadini a limitare il conferimento della raccolta alla

sola frazione secca residuale, con assoluta esclusione delle frazioni

dei rifiuti riciclabili quali carta, cartone imballaggi in plastica,

metalli e vetro, che devono essere conferite nei giorni stabiliti da

calendario per essere destinate alle piattaforme di riciclo.





News Successiva Gela, festa della Madonna delle Grazie: sospeso il mercato settimanale del 2 luglio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews