Gela, rifacimento del manto stradale di via Palazzi: le spese ricadranno su Caltaqua ed Enel

Il sindaco ha chiesto alle due società che i costi per rifare l'asfalto graveranno su loro per non aver provveduto dopo gli scavi eseguiti

Redazione

30 Ottobre 2019 15:55

Stamattina, il Sindaco di Gela, Lucio Greco, si è recato in via Palazzi dove, dopo

gli interventi di scarificazione, la ditta incaricata ha avviato gli

interventi di rifacimento del manto stradale, nel tratto compreso tra le

vie Francia ed Italia.

Si tratta di lavori a costo zero per le casse dell’Amministrazione

comunale che ne ha preteso il rifacimento ad opera della società

Caltaqua ed Enel per gli scavi eseguiti in precedenza a seguito dei

quali il rifacimento dell’asse viario non era stato eseguito a regola

d’arte.

L’altro tratto di strada, quello compreso tra le via Italia ed Europa,

sarà eseguito nelle prossime ore per degli interventi che vi deve ancora

eseguire la società Caltaqua.

