Gela, rientra l'emergenza idrica: un calvario durato otto giorni con una città al collasso

La realizzazione di un bypass ha permesso di ripristinare il guasto verificatosi lungo la condotta Spinasanta

Redazione

30 Luglio 2019 10:08

Dopo otto giorni di disagi, è rientrata a Gela l'emergenza idrica. E' stata la realizzazione di un bypass a permettere ai tecnici di Caltaqua di risolvere il problema che si era creato lungo la condotta di Spinasanta. Ben due guasti lungo la rete idrica nell'arco di pochi giorni, avevano messo la città in ginocchio. A Gela si sono viste scene da terzo mondo, con autobotti ferme nei vari quartieri e gente in fila con i bidoni per avere un po' d'acqua.

