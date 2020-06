Attualita 193

Gela, rientra la protesta dei 18 operai ex Tekra. Questa notte si sono incatenati davanti al municipio

I lavoratori hanno rivendicato il diritto a formalizzare il bacino dei lavoratori ex Tekra per essere tutelati nei confronti delle ditte che svolgeranno il servizio di gestione dei rifiuti

Redazione

26 Giugno 2020 15:55

Poco prima delle 14.00 il sindaco Lucio Greco e l’assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata, hanno ricevuto una delegazione di lavoratori formata da Liborio Scuderi, Filippo Terlati e Filippo Astuti. Presenti

anche l’avv. Livio Rocco Aliotta, legale di fiducia della sigla USB Lavoro Privato Caltanissetta, e il responsabile provinciale della stessa, Luca Faraci.

I lavoratori hanno rivendicato il diritto a formalizzare il bacino dei lavoratori ex Tekra per essere tutelati nei confronti delle ditte che svolgeranno il servizio di gestione dei rifiuti, e il Sindaco ha deciso di convocare per martedì alle ore 9.30 tutte le sigle sindacali, la Tekra srl, la SRR 4 CL Sud, al fine di dare ufficialmente seguito a

questa richiesta.

Alla luce di tale decisione e di questa assunzione di impegno, gli operai, in segno di fiducia, hanno sospeso immediatamente la protesta.

