Esplosione in via Madonna del Rosario. Gela ricorda due vittime innocenti: Tiziana e Giuseppa

L'amministrazione comunale, ha dedicato una targa alle due donne che rimasero vittime dell'esplosione

Donata Calabrese

13 Giugno 2020 12:15

Scoperta a Gela una targa per ricordare le vittime dell’esplosione che si verificò il 5 giugno dello scorso anno al mercatino di via Madonna del Rosario. L’esplosione provocò la morte di due donne, Tiziana Nicastro e Giuseppa Scilio e una quindicina di feriti.A scoprire la targa, alla presenza dei familiari delle vittime, è stato il sindaco di Gela, Lucio Greco, accompagnato dagli assessori della sua giunta.

“Quel che resta e che il tempo non potrà cancellare, è il dolore di due vite spezzate, il senso profondo di ingiustizia e di sgomento che ancora oggi coglie nel rievocare il boato dello scoppio intenso di quel giorno”. “Rendere onore alle vittime di quella tragedia vuol dire ribadire con forza la responsabilità morale e civile di proteggere la sicurezza nei mercati, nei luoghi in cui si esercita il commercio, lo sviluppo economico, che non può, né deve mai prescindere dalla tutela della vita e dei suoi diritti inalienabili”.



