Gela ricorda le vittime dell'esplosione in via Madonna del Rosario: domani verrà scoperto un monumentino

L'esplosione si verificò il 5 giugno dello scorso anno, a causa di una bombola difettosa che era collocata in un furgoncino adibito alla vendita di polli e patatine

Redazione

12 Giugno 2020 15:44

Domani, sabato 13 giugno alle 10 si svolgerà la commemorazione delle vittime dell'incidente del mercatino di via Madonna del Rosario. Il Sindaco Lucio Greco, scoprirà il monumentino in pietra ed una targa alla presenza dei familiari delle vittime.L'esplosione si verificò il 5 giugno dello scorso anno, a causa di una bombola difettosa che era collocata in un furgoncino adibito alla vendita di polli e patatine. Fu una vera e propria strage.







