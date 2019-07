Eventi 79

Gela ricorda la strage di via d'Amelio, verrà celebrata una santa messa nella chiesa di San Giacomo

A 27 anni dall'attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Gela ricorda l'eccidio del 19 luglio del 1992

Redazione

15 Luglio 2019 12:21

Venerdì 19 luglio, presso la Chiesa San Giacomo Maggiore in Gela con inizio alle ore 18,30, avrà luogo una Celebrazione Commemorativa officiata da Don Luigi Petralia Assistente Spirituale di questa Associazione, alla presenza di Autorità Civili e Militari e Associazioni d'arma presenti nel nostro territorio, in occasione del XXVII° Anniversario della strage di via D'Amelio, nella quale perirono per vile mano mafiosa, il magistrato Paolo Borsellino e gli uomini della scorta gli Agenti della Polizia di Stato "Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudia Traina". Ne da notizia il presidente dell'A.N.P.S Ignazio Sorrentino



