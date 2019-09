Eventi 34

Gela ricorda Emanuele Giudice, il 20 settembre il sesto memorial per non dimenticare

La chiesa Madre, insieme agli amici, ai giovani e ai colleghi Eni, tornano ad organizzare il memoria dedicato ad Emanuele

16 Settembre 2019 14:40

A sei anni dalla scomparsa di Emanuele Giudice, morto improvvisamente a causa di un incidente stradale verificatosi in via Venezia a Gela, torna il memorial a lui dedicato. L’appuntamento è per il 20 settembre, alle 20, nel campetto del centro sportivo Pignatelli. L’iniziativa è a cura della chiesa Madre di Gela, insieme ai giovani, agli amici e ai colleghi Eni. Il 19 settembre, verrà celebrata alle 19, la santa messa

