Gela, ricomincia la protesta degli ex lavoratori della Trainito: sit-in proclamato ad oltranza

Sette lavoratori, licenziati alcuni mesi fa, chiedono di essere assunti da aziende che operano nell'indotto

Redazione

21 Agosto 2020 12:48

"Ricomincia la protesta pacifica degli ex lavoratori della ditta Trainito che per anni ha avuto appalti da Enimed e che autonomamente ha deciso di lasciare licenziando i dipendenti". E' quanto scrivono in una nota, la Fillea Cgil e la Filca Cisl. "Già questo dovrebbe bastare a Enimed e alle ditte che da 24 ore dopo gestiscono gli appalti ad assumere i dipendenti licenziati e invece accade tutto tranne ciò sarebbe umanamente normale e logico fare, accade che ci sono ditte che pur di non assumere questi lavoratori fanno entrare camionisti che eseguono lavoro edili, idraulici che eseguono lavori di verniciatura. Ma Enimed è cieca oppure è complice silenziosa? È questo il sistema che per decenni ha caratterizzato la gestione degli appalti in enimed nel quale ognuno può fare ciò che vuole e non esiste un momento per definire criteri, priorità sociali, esigenze oggettive, applicazione permanente della norma non scritta del buon senso. Vi è una gara alla furbizia che non ha precedenti e in questa gara gli unici. E si fanno male sono proprio i lavotarori rimasti occupazione facendo, o meglio tentando, di far passare il concetto che non esiste il passaggi da una azienda ad un 'altra, che non esistono accordi e protucolli e se così è ognuno è libero di fare ciò che vuole, anche di chiedere gli elenchi nominativi dei lavoratori assunti e se per caso i cognomi sono uguali a quelli dei dipendenti Enimed che hanno il ruolo di controllare le ditte in tutte le fase di lavorazioni previste nell'appalto. Può un amministratore delegato(Enimed) di una società a capitale pubblico snobbare la convocazione del Sindaco del Comune che ospita l'azienda che lo ha nominato Anninistratore delegato? Per noi tutto questo è strano, molto strano tanto che non indietreggeremo nel manifestare il nostro dissenso a questa condotta e insistiamo che i lavoratori ex Trainito, cioè 7 persone, devono trovare occupazione. Oggi primo giorno di sit in, lunedì si riprende sempre in modo pacifico, dignitoso e deciso".

