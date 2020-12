Attualita 57

Gela, riapre il mercato rionale di via Madonna del Rosario e quello settimanale: emanata l'ordinanza

Alla decisione di riaprire si è giunti dopo un attento confronto con l'Asp di Caltanissetta. L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 6 gennaio

04 Dicembre 2020 20:31

Con la Sicilia in zona gialla e la curva dei contagi che in città mostra una leggera flessione che lascia ben sperare, il sindaco Lucio Greco ha autorizzato, tramite un'ordinanza valida fino al 6 gennaio 2021, la ripresa dello svolgimento dei mercati. Per quanto riguarda quello settimanale di Marchitello, poichè il prossimo martedì è festivo (8 dicembre), si svolgerà lunedì 7, poi tornerà regolare, a patto, naturalmente, che tutte le norme anticontagio vengano rispettate sia da parte degli ambulanti che dei cittadini.Eccole, dunque, le regole:

- Ci saranno 5 varchi di accesso controllati e gli ingressi saranno contingentati con l'ausilio degli operatori delle associazioni di volontariato. A tutti coloro che entreranno sarà misurata la temperatura.

- All'interno dell'area mercatale non potranno stare più di 800 persone, quindi, man mano che qualcuno uscirà, qualcun altro potrà entrare.

- I presidi posti nei 5 varchi dovranno essere dotati di collegamento radio, in modo che, in tempo reale, i volontari possano scambiarsi le informazioni sugli ingressi e le uscite degli acquirenti.

- Altri volontari, almeno 4, saranno all'interno del mercato per vigilare e sensibilizzare sull'uso della mascherina, sul distanziamento e per verificare la presenza di igienizzanti in ogni bancarella.

La commissione di verifica costituita da un operatore della Polizia Municipale, un impiegato del settore Sviluppo Economico e un rappresentante sindacale sarà chiamata a vigilare e a far rispettare le regole. L'eventuale inosservanza anche parziale delle prescrizioni determinerà l'immediata sospensione del mercato.

Alla decisione di riaprire si è giunti dopo un attento confronto con l'ASP di Caltanissetta, nel corso del quale si è parlato anche del mercatino rionale di via Madonna del Rosario. Quest'ultimo si svolgerà dal mercoledì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, e resterà chiuso nei giorni 25 e 26 dicembre 2020, 1 e 6 gennaio 2021. Anche in questo caso, tutti saranno chiamati a rispettare le regole anticontagio alla lettera, pena la sospensione.



