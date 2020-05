Attualita 247

Gela, riapre il mercato di via Madonna del Rosario. Si lavora per aprire anche quello settimanale

L'amministrazione comunale sta lavorando per riaprire il mercato del martedì già dal prossimo martedì

Redazione

25 Maggio 2020 15:49

Riapre il mercatino di via Madonna del Rosario. Lo ha comunicato il sindaco Lucio Greco. Da domani le bancarelle, rispettando il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno tornare ad operare.

Nel contempo si sta lavorando, in collaborazione con l’assessore allo Sviluppo Economico Terenziano di Stefano e sentite le organizzazioni datoriali, per riaprire anche il mercato settimanale. L’obiettivo è di attivarlo già il prossimo martedì, mettendo in campo un piano di sicurezza secondo le disposizione del DPCM e della successiva ordinanza regionale. Obbligatorio il contingentamento, l’uso di mascherine sia degli operatori che dei clienti che il rispetto del distanziamento sociale.

