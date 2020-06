Attualita 107

Gela, riaperti i termini per accedere ai buoni spesa: per usufruirne ci sarà tempo fino al 15 giugno

Sino adesso sono state 2500 le famiglie che hanno già usufruito del sostegno del Comune, con il ricevimento di beni alimentari.

Redazione

09 Giugno 2020 20:33

Sono stati prorogati fino al 15 giugno i termini di presentazione delle domande di accesso per il bonus spesa. Lo ha annunciato l’assessore alla Solidarietà sociale Nadia Gnoffo. Possono presentare istanza solo chi non ne ha precedentemente beneficiato.

Sino adesso sono state 2500 le famiglie che hanno già usufruito del sostegno del Comune, con il ricevimento di beni alimentari. Circa mille domande, invece, sono state rigettate per inammissibilità. L’assessore Nadia Gnoffo chiarisce la procedura. “Ci si potrà collegare alla home page del sito istituzionale del Comune di Gela – spiega – e scaricare la domanda da compilare e presentare all’ufficio protocollo allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Il termine ultimo è il 15 giugno. I termini sono stati riaperti solo per coloro che non hanno mai beneficiato di questa misura”.

il link dove scaricare la domanda:

http://www.comune.gela.cl.it/servizi/emergenza-coronavirus

Sono stati prorogati fino al 15 giugno i termini di presentazione delle domande di accesso per il bonus spesa. Lo ha annunciato l’assessore alla Solidarietà sociale Nadia Gnoffo. Possono presentare istanza solo chi non ne ha precedentemente beneficiato.

Sino adesso sono state 2500 le famiglie che hanno già usufruito del sostegno del Comune, con il ricevimento di beni alimentari. Circa mille domande, invece, sono state rigettate per inammissibilità. L’assessore Nadia Gnoffo chiarisce la procedura. “Ci si potrà collegare alla home page del sito istituzionale del Comune di Gela – spiega – e scaricare la domanda da compilare e presentare all’ufficio protocollo allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento. Il termine ultimo è il 15 giugno. I termini sono stati riaperti solo per coloro che non hanno mai beneficiato di questa misura”.

il link dove scaricare la domanda:

http://www.comune.gela.cl.it/servizi/emergenza-coronavirus

News Successiva Acqua torbida, Gela e Niscemi rimango a secco: il servizio verrà garantito tramite autobotti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare