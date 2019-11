Eventi 72

Gela rende omaggio a Giovanni Di Bartolo, introdusse in Italia la coltivazione del cotone

Per ricordare l'illustre gelese è stato organizzato, a duecento anni dalla sua nascita, un convegno di studi che si terrà il 16 novembre

12 Novembre 2019 14:54

Conferenza stampa, domani 13 novembre alle ore 15,30, al Municipio di Gela per

presentare il convegno di studi a duecento anni dalla nascita del gelese

Giovanni Di Bartolo, architetto e agronomo che portò alto il nome della

città di Gela nel panorama nazionale del XIX secolo. Il convegno si

terrà il 16 novembre prossimo, con inizio alle 15,30, alla Pinacoteca

comunale di viale Mediterraneo 41.



Un fine settimana con un appuntamento di rilievo che da una parte

consente di conoscere un gelese illustre del XIX secolo dall’altro vuole

fare riflettere su aspetti dell’economia del territorio di ieri che

potrebbero oggi portare sviluppo.

Un convegno di studi a duecento anni dalla nascita di Giovanni Di

Bartolo, architetto e agronomo gelese che portò alto il nome della città

nel panorama nazionale del XIX secolo.

È stato, infatti, l’unico gelese nella storia ad essere ammesso all’

Accademia dei Georgofili di Firenze.

Ad organizzare il convegno che si terrà il 16 novembre prossimo, con

inizio alle 15,30, alla Pinacoteca comunale di viale Mediterraneo 41

sono stati i familiari di Di Bartolo con la collaborazione

dell’Accademia dei Georgofili, gli Ordini degli Agronomi e degli

Architetti della Provincia di Caltanissetta, la Società nissena di

storia patria di Caltanissetta e il Comune di Gela.

Una figura poliedrica e finora poco nota quella di Giovanni Di Bartolo

di cui, in apertura del convegno, il nipote Alexander bibliotecario ed

archivista presenterà la biografia inedita ripercorrendo le varie fasi

della vita, gli studi, le opere e le amicizie.

Una parte della sua vita Di Bartolo la trascorse nella sua città natale

le cui caratteristiche durante la fase post Unità d’Italia saranno

delineate dal prof. Nuccio Mulè.

L’ arch. Francesco Fiumalbi illustrerà invece i progetti che di Bartolo

realizzò per la Provincia di Caltanissetta dopo che fu assunto con un

concorso come architetto provinciale.

Negli anni precedenti era stato architetto del Comune. Ma i riflettori

saranno accesi in modo particolare sull’ attività di agronomo che portò

Di Bartolo alla ribalta nazionale per l’introduzione della coltivazione

del cotone.

Dalle esperienze che egli condusse nelle sue tenute di Terranova scrisse

un manuale, il primo in Italia, e portò le sue tecniche al Nord Italia

nelle tenute di Bettino Ricasoli che poco dopo divenne presidente del

consiglio dei Ministri.

Ricasoli lo definì il “partigiano dell’introduzione del cotone in

Italia” e avanzò la candidatura di Di Bartolo all’ Accademia dei

Georgofili.

Durante il convegno sarà presentata una lettera inedita che testimonia i

rapporti tra Di Bartolo e lo scrittore romantico Alessandro Manzoni

nelle cui tenute l’agronomo gelese operò per introdurre la coltivazione

del cotone.

Un testo che evidenzia le qualità del tecnico gelese e l’apprezzamento

del padre dei “Promessi sposi” Di botanica e coltivazione del cotone

nel XIX secolo in Italia parlerà Agnese Visconti dell’Università di

Pavia, su quella coltivazione nel Nisseno nel 1864 si soffermerà il

prof. Antonio Vitellaro presidente della Società nissena di Storia

Patria mentre il prof. Antonio Bacarella dell’Università di Catania

tratterà gli aspetti politico – economici della coltivazione del cotone

dall’anteguerra ad oggi.

Il prof. Paolo Guarnaccia dell’Università di Catania relazionerà sull’

esperienza di reintroduzione del cotone condotta negli ultimi anni in

città.

Del comitato scientifico fanno parte Alexander Di Bartolo e Piero Lo

Nigro con la collaborazione dell’assessore all’ Agricoltura Grazia

Robilatte. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Lucio Greco.



