Gela, recuperato un gabbiano reale: verrà trasferito in un centro specializzato per essere curato

Il recupero è stato effettuato a Manfria da due assistenti della cooperativa Poseidon che opera sul litorale gelese

16 Agosto 2019 17:43

Recuperato, nella zona balneare di Manfria, un gabbiano reale. A recuperarlo sono stati gli assistenti bagnanti Simone Incorvaia e Giuseppe Liparoti, della coop. Poseidon, che opera sul litorale di Gela per conto del Comune per garantire la sicurezza dei bagnanti, sono stati Il gabbiano domani sarà trasferito al CRFS di Cattolica Eraclea. I due assistenti bagnanti stavano svolgendo servizio nella torretta posta nei pressi del Boomerang quando improvvisamente hanno visto il gabbiano in difficoltà. L’uccello è stato quindi recuperato e dopo le prime cure è stato portato a casa da uno dei due bagnini perché ieri (giorno del ritrovamento) nessun ente era disponibile. Il gabbiano verrà trasferito a Cattolica grazie anche all’interessamento del WWF di Licata.

