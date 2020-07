Attualita 77

Gela, raccolta indumenti usati e accessori: il servizio riprenderà domani in via Prati

Obiettivo del servizio, oltre a quello di mantenere pulita, è anche quello di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria

Redazione

16 Luglio 2020 11:55

Il settore Ambiente e Decoro Urbano del comune di Gela rende noto che il servizio per la raccolta degli indumenti usati e degli accessori subirà delle variazioni, per motivi addebitabili alla ditta che lo gestisce, la Nuova Alba.Saltato il turno del 10 luglio in Via Prati, da domani i cittadini dovranno seguire il seguente calendario di conferimento:

17/07/2020 Via Prati;

24/07/2020 Piazzale Suor Teresa Valsè;

31/07/2020 Piazza Russello;

Il servizio avrà inizio alle ore 8:00 e si protrarrà fino alle ore 12:00 e nei luoghi indicati sarà presente il mezzo autorizzato della ditta convenzionata presso cui si potrà conferire direttamente abiti ed accessori, tende, coperte, cuscini, guanciali, piumoni, peluche e giocattoli di piccole dimensioni.

Obiettivo del servizio, oltre a quello di mantenere pulita la città visto che le postazioni fisse erano diventate ricettacolo di rifiuti ed è stato necessario rimuoverle, è anche quello di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria presso la discarica, garantendo l’incremento della percentuale di raccolta differenziata ed evitando aggravio di spese per le casse comunali.



