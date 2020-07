Attualita 208

Gela, raccolta indumenti usati e accessori: domani conferimento nell'isola ecologica situata alla stazione

Il servizio così come strutturato consentirà di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria presso la discarica

Redazione

02 Luglio 2020 20:09

Domani, venerdì 3 luglio, sarà possibile conferire indumenti ed accessori presso la Stazione Centrale. Il servizio è stato riorganizzato in modalità itinerante attraverso isola ecologica presidiata, che consentirà al cittadino di conferire direttamente i propri indumenti di abbigliamento ed accessori, oltre a tendaggi, cuscini, guanciali, piumoni, peluche e giocattoli di piccole dimensioni, difficilmente conferibili in precedenza, per via delle limitate dimensioni dell'imboccatura delle stazioni di raccolta, migliorando, in tal senso, il servizio ed evitando che le aree di raccolta, così come in precedenza, si trasformassero in ricettacolo di rifiuti di vario genere. Non sono ammessi tappeti.

Il servizio così come strutturato consentirà di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria

presso la discarica, garantire l’incremento della percentuale di raccolta differenziata, evitare aggravio di spese per le casse comunali e mantenere il decoro delle aree urbane.

