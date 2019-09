Salute 105

Gela, raccolta e smaltimento oli esausti: ecco in quali punti della città sono posizionati i contenitori

L'ingente quantità di olio esausto che quotidianamente viene prodotto sia da attività domestiche che da attività varie deve obbligatoriamente essere smaltito secondo procedure di legge

Redazione

27 Settembre 2019 22:01

Il Comune di Gela ha provveduto ad attivare una convenzione per la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti di produzione domestica. L’ingente quantità di olio esausto che quotidianamente viene prodotto sia da attività domestiche che da attività varie come friggitorie, ristorazione food ecc. deve obbligatoriamente essere smaltito secondo procedure di legge e non riversato negli impianti fognari attraverso gli scarichi domestici, con gravi ripercussioni per l’ambiente. Nel merito, si informa , che il servizio in argomento, reso a titolo gratuito al cittadino, oltre ad avere finalità ecologiche, volte a creare una gestione del ciclo virtuoso con crescita sostenibile per preservare l’ambiente, rende possibile ai residenti di disfarsi degli oli vegetali esausti, mediante il conferimento in appositi contenitori posizionati in aree pubbliche comunali. Si comunicano di seguito i siti dove si trovano ubicati i contenitori di raccolta: - Piazzale esterno supermercato Punto Vigas SS115; - Quartiere Macchitella – portico supermercato SISA; - Lungomare Federico II di Svevia – nei pressi dell’Hotel Maditerraneo; - Piazzale esterno supermercato TODIS; - Via Cicerone angolo via Europa; - Via Settefarine, angolo via del Sarto; - Via Venezia presso negozio Anfora;ù - Via Venezia di fronte supermercato Penny Market; - Via Butera, nei pressi del supermercato CONAD. Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, ad adoperarsi per la raccolta dell’olio esausto domestico, oltre che per senso civico a tutela dell’ambiente in cui si vive, anche al fine di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, consentendo al Comune produttore di beneficiare della certificabilità della suddetta raccolta differenziata di qualità rendendo capace di trasformare, in maniera virtuosa, un problema in risorsa per tutta la collettività. Il prodotto dovrà essere conferito all’interno di bottiglie in plastica richiuse con il rispettivo tappo. Il prelievo effettuato nel mese di maggio u.s. ha prodotto 200 kg di olio esausto. L’ultimo prelievo avvenuto nel mese di Agosto u.s. ha consentito di recuperare 450 kg di olio esausto. Speriamo di migliorarci per il proseguo, ringraziando tutti i cittadini per la collaborazione.

