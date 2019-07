Attualita 178

Gela, raccolta di plastica e lattine: il giorno di Ferragosto il servizio verrà sospeso

La raccolta di plastica e lattine, unitamente alla frazione di organico, già prevista secondo il calendario vigente, sarà differita al 17 agosto

Redazione

31 Luglio 2019 16:28

In occasione del Ferragosto, l’impianto convenzionato Ecoface che accoglie il rifiuto multi materiale leggero (plastica e lattine) rimane chiuso in osservanza di un giorno di ferie. Pertanto, la raccolta di plastica e lattine prevista a Gela per il giorno di Ferragosto, sarà differita per sabato 17 Agosto, unitamente alla frazione di organico, già prevista secondo il calendario vigente.

