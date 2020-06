Attualita 110

Gela, raccolta di indumenti usati: domani un furgone stazionerà in piazza Russello

Eliminate le stazioni fisse poichè divenute ricettacolo di rifiuti di ogni genere, il servizio è stato sostituito con la presenza di un furgone

Redazione

25 Giugno 2020 09:48

Con la presente, si porta a conoscenza dell’utenza cittadina che il servizio per la raccolta degli indumenti usati ed accessori, è stata sospesa in quanto le stazioni fisse di raccolta ubicate in varie zone del territorio cittadino sono state oggetto di ricettacolo di rifiuti di vario genere e pertanto rimosse. Il Comune, in sostituzione del precedente servizio, ha promosso la raccolta degli indumenti ed accessori usati attraverso il conferimento degli stessi, all'interno di un furgone che la Ditta convenzionata metterà a disposizione per evitare di lasciare gli indumenti sul suolo pubblico, evitando il generarsi di ricettacoli di rifiuti che creano pregiudizio di carattere igienico-sanitario; Per quanto sopra, la raccolta si terrà domani in Piazza Russello. Sarà possibile conferire direttamente gli indumenti di abbigliamento ed accessori oltre anche a tende, coperte, cuscini, guanciali, piumoni, peluche e giocattoli di piccole dimensioni. Il presente servizio consentirà di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria presso la discarica, garantendo l’incremento della percentuale di raccolta differenziata ed evitando aggravio di spese per le casse comunali.

Con la presente, si porta a conoscenza dell’utenza cittadina che il servizio per la raccolta degli indumenti usati ed accessori, è stata sospesa in quanto le stazioni fisse di raccolta ubicate in varie zone del territorio cittadino sono state oggetto di ricettacolo di rifiuti di vario genere e pertanto rimosse. Il Comune, in sostituzione del precedente servizio, ha promosso la raccolta degli indumenti ed accessori usati attraverso il conferimento degli stessi, all'interno di un furgone che la Ditta convenzionata metterà a disposizione per evitare di lasciare gli indumenti sul suolo pubblico, evitando il generarsi di ricettacoli di rifiuti che creano pregiudizio di carattere igienico-sanitario; Per quanto sopra, la raccolta si terrà domani in Piazza Russello. Sarà possibile conferire direttamente gli indumenti di abbigliamento ed accessori oltre anche a tende, coperte, cuscini, guanciali, piumoni, peluche e giocattoli di piccole dimensioni. Il presente servizio consentirà di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria presso la discarica, garantendo l’incremento della percentuale di raccolta differenziata ed evitando aggravio di spese per le casse comunali.

Gela. Lavori notturni sulla rete idrica, Liardi: "Abbiamo evitato che la città rimanesse senz'acqua"

News Successiva Polo per l'infanzia in una parte abbandonata della scuola Pirandello, presentato a Gela il progetto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare