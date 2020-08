Attualita 274

Gela, raccolta di indumenti e accessori usati: il servizio ripartirà il 4 settembre da via Prati

Le operazioni saranno sempre itineranti e condotte dalla Cooperativa Nuova Alba, ma, per motivi logistici, con una rotazione quindicinale, almeno fino a dicembre

Redazione

28 Agosto 2020 16:47

Come preannunciato, riparte a settembre il servizio di raccolta degli indumenti e degli accessori usati sospeso in questo mese di agosto. Le operazioni saranno sempre itineranti e condotte dalla Cooperativa Nuova Alba, ma, per motivi logistici, con una rotazione quindicinale, almeno fino a dicembre. Se poi si dovesse notare un aumento del conferimento tale da riportare il servizio di raccolta una volta a settimana, l'ipotesi sarà presa in considerazione. Si comincia il 4 settembre da via Prati. Le altre date sono:

18 settembre Piazzale Suor Teresa Valsè

2 ottobre via Prati

16 ottobre Piazzale Suor Teresa Valsè

6 novembre via Prati

20 novembre Piazzale Suor Teresa Valsè

4 dicembre via Prati

18 dicembre Piazzale Suor Teresa Valsè

La raccolta, mediante il mezzo autorizzato della ditta convenzionata, avverrà dalle ore 8 alle ore 12. Vi ricordiamo che smaltire correttamente vestiti e accessori è un dovere, oltre che un diritto, e che tale servizio ha l'importante scopo di evitare che gli indumenti vengano conferiti in maniera impropria in discarica, garantendo l'incremento della percentuale di raccolta differenziata ed evitando aggravio di spese per le casse comunali. Non solo. Smaltire vestiti e accessori usati facendoli ritirare a chi lascia avvisi all'ingresso delle abitazioni costituisce un illecito, perché nessuno è stato incaricato di effettuare il porta a porta.



