Gela, raccolta di indumenti e accessori usati: giornata di raccolta il 26 giugno in piazza Russello

Un furgone, venerdì 26 giugno, stazionerà in piazza Russello. Cambia così la modalità di raccolta

Redazione

22 Giugno 2020 09:25

Il 1 giugno era stato comunicato alla città che il servizio per la raccolta degli indumenti e degli accessori usati era stata sospesa, in quanto le stazioni fisse di raccolta erano diventate ricettacolo di rifiuti. Uno spettacolo decisamente poco decoroso e anche pericoloso da un punto di vista igienico - sanitario, per eliminare il quale si era preferito rimuoverle. “Abbiamo subito studiato una nuova soluzione - dice l'assessore all'ambiente Grazia Robilatte - al fine di non privare la città di un servizio molto utile e, in pochi giorni, dopo un colloquio tra il Comune e la Ditta convenzionata, la Nuova Alba, si è optato per un conferimento in giorni e zone prestabilite da effettuare all'interno di un furgone messo a disposizione dalla società”.Il servizio è ripartito, con le nuove modalità, lo scorso 5 giugno e l'esponente della giunta Greco si dice molto soddisfatta del modo in cui sta procedendo, ovvero ogni venerdì, dalle 8 alle 12, alternandosi nelle seguenti quattro zone della città: Piazza Stazione Centrale, Via Prati, Piazzale Suor Teresa Valsè e Piazza Russello. “Secondo la rotazione stabilità, - prosegue - il prossimo venerdì (26 giugno) il mezzo autorizzato della ditta convenzionata sarà in piazza Russello e il cittadino potrà conferire direttamente gli indumenti e gli accessori che non utilizza più, oltre a tende, tappeti, coperte, cuscini, guanciali, piumoni, peluche e giocattoli di piccole dimensioni, garantendo – conclude - l’incremento della percentuale di raccolta differenziata ed evitando aggravio di spese per le casse comunali”.



