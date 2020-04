Attualita 126

Gela, raccolta dei rifiuti per chi è in quarantena: disposto un servizio a domicilio per evitare il contagio

Per tutte altre le utenze non interessate dai provvedimenti di "quarantena" il calendario della differenziata non cambia e va rispettato il relativo calendario

Redazione

03 Aprile 2020 19:34

Al fine di evitare qualsiasi forma di contagio da coronavirus, il Comune di Gela invita i cittadini in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a non esporre rifiuti davanti al proprio civico perché il Comune ha organizzato per tali utenze un apposito servizio di raccolta a domicilio a cura della ditta Tekra. L’azienda provvederà, previo avviso ai singoli utenti, al ritiro del sacchetto di rifiuti indifferenziati. “La procedura messa in atto dal Comune – spiega l’assessore all’Igiene Grazia Robilatte - è a maggiore garanzia di ciascuno dei soggetti destinatari del servizio, degli operatori e della cittadinanza tutta.Per chi non lo ha ancora fatto può comunicare il numero di telefono al settore Ecologia 0933.906776 e 388.7383015 dalle ore 8:00 alle 20:00.

Per tutte altre le utenze non interessate dai provvedimenti di “quarantena” il calendario della differenziata non cambia e va rispettato il relativo calendario.



