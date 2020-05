Cronaca 380

Gela, quartiere Albani Roccella: fornello prende fuoco sul balcone. Appartamento inagibile

Gli inquilini dell’edificio sono scesi subito per strada mentre sono stati allertati i vigili del fuoco. C'è un intossicato

Redazione

17 Maggio 2020 13:07

Aveva installato un fornello sul balcone di casa per evitare che l’odore del cibo invadesse l’abitazione e scoppia un incendio. È accaduto in un appartamento popolare di via San Cristoforo, nel quartiere periferico di Albani Roccella. A causa del rogo l’intero edificio è stato evacuato, dieci famiglie sono scese per strada e c’è anche una persona intossicata che non ha voluto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. L’incendio si è propagato nel balcone di un’abitazione al primo piano dell’edificio costruito dall'Iacp di Caltanissetta. Fortunatamente solo tanta paura per la famiglia che viveva nell’abitazione.

Gli inquilini dell’edificio sono scesi subito per strada mentre sono stati allertati i vigili del fuoco del locale distaccamento i quali hanno lavorato per spegnere l’incendio. Nello specifico sono intervenuti con quattro automezzi e dieci vigili del fuoco. I soccorritori del 118, invece, hanno prestato le prime cure al proprietario dell’immobile incendiato. L’appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Quello di questa mattina è il secondo incendio che si registra all’interno di un’abitazione di Gela. Nel primo pomeriggio di giovedì, infatti, una deflagrazione a causa del gas si era registrata all’interno di un’abitazione di via Niscemi.



Aveva installato un fornello sul balcone di casa per evitare che l’odore del cibo invadesse l’abitazione e scoppia un incendio. È accaduto in un appartamento popolare di via San Cristoforo, nel quartiere periferico di Albani Roccella. A causa del rogo l’intero edificio è stato evacuato, dieci famiglie sono scese per strada e c’è anche una persona intossicata che non ha voluto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. L’incendio si è propagato nel balcone di un’abitazione al primo piano dell’edificio costruito dall'Iacp di Caltanissetta. Fortunatamente solo tanta paura per la famiglia che viveva nell’abitazione.

Gli inquilini dell’edificio sono scesi subito per strada mentre sono stati allertati i vigili del fuoco del locale distaccamento i quali hanno lavorato per spegnere l’incendio. Nello specifico sono intervenuti con quattro automezzi e dieci vigili del fuoco. I soccorritori del 118, invece, hanno prestato le prime cure al proprietario dell’immobile incendiato. L’appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile. Quello di questa mattina è il secondo incendio che si registra all’interno di un’abitazione di Gela. Nel primo pomeriggio di giovedì, infatti, una deflagrazione a causa del gas si era registrata all’interno di un’abitazione di via Niscemi.



News Successiva Gela, rogo a Montelungo: paura per i residenti di alcune villette. Ad alimentare le fiamme il vento di scirocco

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare