Attualita 242

Gela, pulizia di strade e piazze: gli interventi verranno effettuati durante la notte. Ecco il calendario

L'amministrazione invita i cittadini a rispettare l'apposita segnaletica stradale che impone il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di agevolare i lavori

Redazione

12 Settembre 2020 11:38

Ecco il nuovo calendario settimanale che disciplinerà e organizzerà d'ora in poi la pulizia dei marciapiedi e del manto stradale della città, con lavori di spazzamento meccanico. Gli interventi saranno effettuati dalla Tekra srl. Si invitano i cittadini, già da stasera, a rispettare l'apposita segnaletica stradale che impone il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di agevolare i lavori, che si svolgeranno in notturna, a partire dalle ore 4.00.Ecco il calendario:

- Lunedì: Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza S.Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Imperatore Federico II di Svevia, Piazza Tre Porte e intera area del quartiere di Macchitella e vie traverse.

- Martedì: Via Archistrato, via Stesicoro, via Calvario, piazza Calvario e vie limitrofe, viale Imperatore Federico II di Svevia, via Borsellino, via E. Romagnoli e vie limitrofe, intero quartiere Cantina Sociale e traverse adiacenti.

- Mercoledì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza San Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Francia, via Germania, via Marmolada, via Parioli e vie limitrofe, intero quartiere Settefarine e traverse adiacenti.

- Giovedì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, via Marconi, via Mallia, via G.N.Bresmes e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Europa, via Palazzi, via Italia, via Tamigi e vie limitrofe, intero quartiere Villaggio Aldisio.

- Venerdì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza San Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra la Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Papa Pio X, via Islanda, via Olanda, via Morselli e vie limitrofe, Via Venezia e traverse adiacenti.

- Sabato: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, via Aldisio Fischetti, via Trieste, via G. Matteotti e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, Viale Indipendenza e vie limitrofe, intero quartiere Fondo Iozza e traverse adiacenti.

Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione e di osservare il divieto di sosta, parcheggiando la propria auto nelle vie adiacenti o usufruendo, se si vive in centro, del parcheggio Arena. Si comincerà con la rimozione forzata già da stanotte.





Ecco il nuovo calendario settimanale che disciplinerà e organizzerà d'ora in poi la pulizia dei marciapiedi e del manto stradale della città, con lavori di spazzamento meccanico. Gli interventi saranno effettuati dalla Tekra srl. Si invitano i cittadini, già da stasera, a rispettare l'apposita segnaletica stradale che impone il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di agevolare i lavori, che si svolgeranno in notturna, a partire dalle ore 4.00.Ecco il calendario:

- Lunedì: Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza S.Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Imperatore Federico II di Svevia, Piazza Tre Porte e intera area del quartiere di Macchitella e vie traverse.

- Martedì: Via Archistrato, via Stesicoro, via Calvario, piazza Calvario e vie limitrofe, viale Imperatore Federico II di Svevia, via Borsellino, via E. Romagnoli e vie limitrofe, intero quartiere Cantina Sociale e traverse adiacenti.

- Mercoledì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza San Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Francia, via Germania, via Marmolada, via Parioli e vie limitrofe, intero quartiere Settefarine e traverse adiacenti.

- Giovedì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, via Marconi, via Mallia, via G.N.Bresmes e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Europa, via Palazzi, via Italia, via Tamigi e vie limitrofe, intero quartiere Villaggio Aldisio.

- Venerdì: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco, Piazza Martiri della Libertà, Piazza San Giacomo, Piazza Umberto I e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra la Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, via Papa Pio X, via Islanda, via Olanda, via Morselli e vie limitrofe, Via Venezia e traverse adiacenti.

- Sabato: Corso Vittorio Emanuele e Corso Salvatore Aldisio, via Aldisio Fischetti, via Trieste, via G. Matteotti e vie limitrofe, via Mare nel tratto compreso tra via Caltanissetta e via Vespucci, viale Federico II di Svevia nel tratto compreso tra la via Vespucci e la via Borsellino, Viale Indipendenza e vie limitrofe, intero quartiere Fondo Iozza e traverse adiacenti.

Si chiede alla cittadinanza la massima collaborazione e di osservare il divieto di sosta, parcheggiando la propria auto nelle vie adiacenti o usufruendo, se si vive in centro, del parcheggio Arena. Si comincerà con la rimozione forzata già da stanotte.





News Successiva Gela, chiesa chiusa perchè pericolante. Il Vescovo: "Decisione presa a malincuore ma troveremo altri spazi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare