Gela, pubblicato il bando per la refezione scolastica. Greco: "Sarà una mensa accessibile a tutti"

L'amministrazione ha incontrato delle difficoltà a causa dell'esiguo numero di istanze pervenute a settembre

Redazione

17 Ottobre 2019 16:38

È stato pubblicato ieri il bando per l’aggiudicazione del servizio di

refezione scolastica. Abbiamo lavorato intensamente sin da subito per

offrire il servizio ai bambini nonostante le difficoltà riscontrate,

prima fra tutte la rimodulazione delle fasce, affermano il sindaco Lucio

Greco e l’assessore all'istruzione Nadia Gnoffo. Come amministrazione eravamo pronti ad attivare il servizio già con

l’inizio dell’anno scolastico ma ci siamo trovati a fare i conti con le

poche istanze pervenute a fine settembre. Il servizio partirà ma stiamo

lavorando per individuare soluzioni che ci consentano di offrire una

mensa accessibile a tutti per il prossimo anno scolastico; abbiamo

manifestato attenzione rispetto a questo servizio di cui si ribadisce

l’importanza. Strumento di contrasto della povertà e della dispersione

scolastica questo servizio rappresenta un importante momento educativo

di aggregazione per i bambini.



