Gela, pubblica illuminazione: 140mila euro per dare luce alle zone buie della città

Presentato il bando per l'acquisto di nuovi corpi illuminanti per la riqualificazione energetica

26 Ottobre 2019 16:55

Questa mattina è stato presentato il bando per l'acquisto di nuovi corpi

illuminanti per la riqualificazione energetica degli impianti di

pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Gela. L'importo è di

circa 140 mila euro. L'efficientamento energetico è uno dei punti programmatici

dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lucio Greco;

consentirà di godere di un notevole risparmio in termini di consumi ed

abbatterà costi esosi cui il Comune ha dovuto incorrere negli anni

passati. Inoltre grazie ai nuovi sistemi ed alle moderne tecnologie

l'illuminazione sarà più intensa e le vie della città, come già si

denota sul lungomare Federico II, saranno ravvivate grazie ad una

luminosità più potente.

