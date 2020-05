Attualita 81

Gela, protesta dei commercianti davanti al Comune: consegnate simbolicamente le chiavi dei negozi

Una manifestazione di protesta pacifica mentre l’amministrazione comunale domani mattina incontrerà le parti sociali

Redazione

14 Maggio 2020 12:33

Flash mob in piazza San Francesco, a Gela, di commercianti, artigiani, lavoratori e liberi professionisti per sottolineare le difficoltà delle condizioni per ripartire la prossima settimana.A pochi passi dal Palazzo di Città è stato sistemato un contenitore con la scritta «C'è posta per te» dove all’interno oltre 150 commercianti hanno gettato chiavi e strappato le fotocopie della Partita Iva. I commercianti hanno anche consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie attività al Comune.

Una manifestazione di protesta pacifica mentre l’amministrazione comunale domani mattina incontrerà le parti sociali per stabilire quali azioni adottare per poter sostenere i piccoli commercianti.



Flash mob in piazza San Francesco, a Gela, di commercianti, artigiani, lavoratori e liberi professionisti per sottolineare le difficoltà delle condizioni per ripartire la prossima settimana.A pochi passi dal Palazzo di Città è stato sistemato un contenitore con la scritta «C'è posta per te» dove all’interno oltre 150 commercianti hanno gettato chiavi e strappato le fotocopie della Partita Iva. I commercianti hanno anche consegnato simbolicamente le chiavi delle proprie attività al Comune.

Una manifestazione di protesta pacifica mentre l’amministrazione comunale domani mattina incontrerà le parti sociali per stabilire quali azioni adottare per poter sostenere i piccoli commercianti.



News Successiva Gela, pagamento della tassa sui rifiuti: le rate prorogate ai mesi di giugno e settembre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare