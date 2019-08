Attualita 77

Gela, proseguono gli interventi di derattizzazione: non toccare o danneggiare le esche

L'amministrazione comunale ha avviato un serie di interventi finalizzati alla pulizia straordinaria della città

Redazione

08 Agosto 2019 12:10

Proseguono a Gela gli interventi di derattizzazione nei vari quartieri della città. Oggi, giovedì 8 agosto toccherà alle vie Crispi e Recanati, cimitero monumentale, corso Salvatore Aldisio sud con tutto il quartiere San Giacomo, Corso Aldisio nord, Loco Barone, villa comunale.Doani, venerdì 9 agosto via Ettore Romagnoli angolo via La Grange, corso Vittorio Emanuele nord, Piazza Roma, via Cairoli, Municipio e viale Mediterraneo.

E sempre domani, corso Aldisio sud con inizio via Matteotti fino a Museo Archeologico, via Dell’Acropoli, Spizio e lungomare. Il 10 agosto toccherà al Villaggio Aldisio, Stadio comunale, Carrubbazza, Via Cascino compresa la via Verga, Quartiere Giardinelli. Sempre il 10 Poggio Blasco, Settefarine nord e sud, e Albani Roccella

Il comune raccomanda di non toccare o danneggiare le esche che verranno depositate.

Intanto il sindaco e l’assessore all’Ambiente, Grazia Robilatte, hanno convocato i vertici della Tekra (l’azienda che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti) e la Ghelas (azienda municipalizzata che si occupa fra l’altro della manutenzione del verde pubblico) e chiesto di espletare i servizi previsti nei contratti di affidamento. “Per vivere in una città pulita – ha spiegato Robilatte – basterebbe il rispetto di quanto previsto nei contratti e un maggiore senso civico da parte dei cittadini”.



