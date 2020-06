Attualita 123

Gela, proclamato il lutto cittadino per i funerali di Angelo Giovane: saranno celebrati domani

Nella sua ordinanza il primo cittadino sottolinea come "questa terribile e dolorosa morte ha colpito tutta la comunità gelese lasciandola sgomenta ed angosciata

Redazione

12 Giugno 2020 15:37

Il sindaco Lucio Greco ha proclamato il lutto cittadino per sabato 13 giugno, giorno dei funerali di Angelo Giovane. Nella sua ordinanza il primo cittadino sottolinea come “questa terribile e dolorosa morte ha colpito tutta la comunità gelese lasciandola sgomenta ed angosciata”.“Ritenuto di interpretare il sentimento dell’intera collettività cittadina, esprimendo, a nome di essa e delle istituzioni locali, in forma ufficiale, il cordoglio ed il dolore per questa immane tragedia, rappresentando la propria vicinanza alla famiglia ordina la proclamazione del lutto cittadino, in segno di cordoglio e partecipazione al dolore dei familiari di Angelo Giovane.

I funerali si terranno alle 16 presso la Chiesa San Sebastiano. Sugli edifici degli enti pubblici le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

I titolari di attività commerciali, le associazioni di categoria, i cittadini tutti, sono stati invitati a partecipare al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, per la giornata in cui saranno celebrati i funerali.



