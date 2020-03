Cronaca 1798

Gela, primo caso di Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il sindaco con un video su Facebook

Il sindaco Lucio Greco è tornato a lanciare un appello ai gelesi affinchè rispettino le regole imposte dal Governo

Redazione

20 Marzo 2020 10:50

Primo caso di Coronavirus anche a Gela. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Gela, Lucio Greco, tramite un video postato su Facebook. Il paziente è stato già isolato e sia lui che i suoi familiari sono già stati messi in quarantena e si stanno ricostruendo gli ultimi contatti che ha avuto. Si tratta di un camionista rientrato sabato con la febbre. Non avrebbe avuto contatti con nessuno, neanche con la moglie. Adesso si trova a Caltanissetta la febbre non è alta e non è in pericolo di vita. Il sindaco, intanto è tornato a chiedere a tutti il rispetto delle disposizioni imposte dal governo e ha anche annunciato che tornerà ad intensificare i controlli.

