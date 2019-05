Politica 54

Gela, prime polemiche sulla nuova giunta. Il Popolo della Famiglia: "Prendiamo le distanze dalla nomina di Liardi"

Il Popolo della Famiglia, fra i nomi indicati non aveva inserito quello di Liardi. In ogni caso il Pdf rimarrà a sostenere la maggioranza

31 Maggio 2019 16:54

"Prendiamo atto delle nomine assessoriali, che non lasciano l’auspicata rappresentanza politica alla lista “Impegno Comune”, rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri eletti Valeria Caci, in quota al “Popolo della Famiglia”, e Giuseppe Guastella in quota “Solo per Gela”, che rimarranno consiglieri di maggioranza offrendo la piena collaborazione al sindaco e alla coalizione tutta". E' quanto scrive in una nota, Nicola Di Matteo, vice presidente del Popolo della Famiglia. "Pienamente convinto che il sindaco, abbia fatto la scelta GIUSTA, nella legittimità dei poteri che gli competono, con la serenità di chi non ha pretese da avanzare, e nella piena collaborazione all’attuazione degli indirizzi programmarci della coalizione, auguriamo al sindaco e alla nuova giunta, buon lavoro, prendendo tuttavia le distanze dalla nomina dell’avv. Ivan Liardi, che ci si vuole attribuire, senza che ci sia stato un percorso di condivisione sul metodo adottato, che avrebbe dovuto garantire la rappresentanza in giunta, significativamente al peso dei gruppi che hanno contribuito alla vittoria del sindaco e alla rappresentanza in consiglio comunale. Allo stesso modo, pur nel rispetto della persona e della sua riconosciuta professionalità, l’assenza di condivisione della rosa di nominativi da cui il sindaco ha attinto durante le varie fasi della campagna elettorale, e che diversamente, il PDF ha voluto rendere pubblica per trasparenza nei confronti della città, dell’intera coalizione, degli altri candidati a ricoprire il ruolo di Assessore, e dello stesso sindaco, ci costringe a ritenere sotto esame l’ass.re designato, al fine di verificare che la sua azione politico-amministrativa sia coerente con gli indirizzi politici dei gruppi che hanno portato l’avv. Lucio Greco al governo della città, e non sia frutto di indicazioni non rispondenti alle esigenze del territorio, nel rispetto degli elettori che hanno dato fiducia al progetto".

