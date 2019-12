Eventi 132

Gela, presepe vivente a Santa Maria di Betlemme: un viaggio nella luce della natività

L'iniziativa è stata voluta da don Filippo Salerno. Sarà possibile visitare il presepe fino al 5 gennaio

Redazione

12 Dicembre 2019 16:55

Il parroco Don Filippo Salerno della Parrocchia Santa Maria di Betlemme in Gela comunica che quest'anno con la passione e l'entusiasmo che da sempre contraddistingue un'intera comunità Parrocchiale presso la piazza antistante la chiesa, sta organizzando il presepe vivente che si terrà nei giorni 14-15-20-21-22-23- 27-28-29-30 dicembre 2019 e poi dal 03-04-05 gennaio 2020. Tale evento ha sempre più acquistato un preziosissimo valore di promozione e valorizzazione delle antiche tradizioni del nostro territorio oltre a costruire un valido veicolo di trasmissione di valori ed immagini alle giovani generazioni. Nel corso degli anni il nostro presepe ha anche svolto una pregevole funzione di attrazione non solo per i nostri concittadini ma anche di visitatori dei paesi limitrofi. Quest' anno oltre al patrocinio del Comune di Gela in nostro Presepe ha ottenuto il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana riconoscimenti che ci inorgogliscono e ci spingono a fare sempre di più. Vi aspetto all'apertura del Presepe che si terrà sabato 14dicembre alle ore 19.15

