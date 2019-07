Eventi 99

Gela, premio nazionale "La Gorgone d'Oro" per il giornalismo a Fabio Bolzetta per "Miracoli a Lourdes. Il racconto di chi è stato guarito"

Bolzetta, giornalista professionista, in video dal 2002 a Tv2000, conduce il telegiornale ed è inviato della redazione giornalistica

Redazione

02 Luglio 2019 11:30

A Fabio Bolzetta “La Gorgone d’Oro” per il giornalismo. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla commissione presieduta dal giornalista Andrea Cassisi nell’ambito della 19esima edizione del premio promosso ed organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela.Bolzetta, giornalista professionista, in video dal 2002 a Tv2000, conduce il telegiornale ed è inviato della redazione giornalistica. Di lui Avvenire ha scritto: “Volto noto di Tv2000 che mostra di avere ben appreso da Piero e Alberto Angela l’arte di una divulgazione gradevole ma non gridata”.

Laureato in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma, dove insegna come docente a contratto, è autore del volume Voci dal Terremoto. Storie tra macerie e rinascita per non dimenticare (2017, Poiesis). Per Caritas Italiana ha curato il video ufficiale del primo anniversario delle scosse in cui compare, tra gli altri, anche lo scrittore Andrea Camilleri, impegnato a leggere alcuni passi del suo libro. I proventi del libro hanno contribuito al “Laboratorio della Speranza” attivato per i giovani presso la Diocesi di Ascoli Piceno. Il suo ultimo volume Miracoli a Lourdes. Il racconto diretto di chi è stato guarito (2018, Paoline), nel febbraio 2019, è stato il libro più venduto nelle librerie religiose d’Italia. Ha presentato diversi eventi internazionali, anche in piazza San Pietro come la XXXII GMG prima della Messa di Papa Francesco e, recentemente, l’incontro con i Rom e i Sinti.

Esperto di nuove tecnologie collabora da sempre con l’Associazione WebCattolici Italiani WeCa ed è il curatore di trenta tutorial dedicati a Chiesa e internet. Autore di articoli pubblicati su “L'Osservatore Romano”. Ha ricevuto il «Premio Bonifacio VIII» e il «Leone d’Argento» a Narni. Per i servizi sul terremoto gli è stata conferita la «Carta di Cittadinanza Europea» dal Comune di Norcia.

In passato hanno ricevuto questo premio, tra gli altri, Marco Maisano (Le Iene), Salvo Toscano (I Love Sicilia), Carmelo Sardo (Tg5) e Andrea Lodato (La Sicilia)

Fabio Bolzetta sarà a Gela, assieme agli altri premiati, venerdì 5 luglio, alle ore 19:30 in occasione della cerimonia che si terrà nella terrazza a mare del Club Nautico.







A Fabio Bolzetta “La Gorgone d’Oro” per il giornalismo. Il riconoscimento gli è stato assegnato dalla commissione presieduta dal giornalista Andrea Cassisi nell’ambito della 19esima edizione del premio promosso ed organizzato dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela.Bolzetta, giornalista professionista, in video dal 2002 a Tv2000, conduce il telegiornale ed è inviato della redazione giornalistica. Di lui Avvenire ha scritto: “Volto noto di Tv2000 che mostra di avere ben appreso da Piero e Alberto Angela l’arte di una divulgazione gradevole ma non gridata”.

Laureato in Scienze della Comunicazione alla Lumsa di Roma, dove insegna come docente a contratto, è autore del volume Voci dal Terremoto. Storie tra macerie e rinascita per non dimenticare (2017, Poiesis). Per Caritas Italiana ha curato il video ufficiale del primo anniversario delle scosse in cui compare, tra gli altri, anche lo scrittore Andrea Camilleri, impegnato a leggere alcuni passi del suo libro. I proventi del libro hanno contribuito al “Laboratorio della Speranza” attivato per i giovani presso la Diocesi di Ascoli Piceno. Il suo ultimo volume Miracoli a Lourdes. Il racconto diretto di chi è stato guarito (2018, Paoline), nel febbraio 2019, è stato il libro più venduto nelle librerie religiose d’Italia. Ha presentato diversi eventi internazionali, anche in piazza San Pietro come la XXXII GMG prima della Messa di Papa Francesco e, recentemente, l’incontro con i Rom e i Sinti.

Esperto di nuove tecnologie collabora da sempre con l’Associazione WebCattolici Italiani WeCa ed è il curatore di trenta tutorial dedicati a Chiesa e internet. Autore di articoli pubblicati su “L'Osservatore Romano”. Ha ricevuto il «Premio Bonifacio VIII» e il «Leone d’Argento» a Narni. Per i servizi sul terremoto gli è stata conferita la «Carta di Cittadinanza Europea» dal Comune di Norcia.

In passato hanno ricevuto questo premio, tra gli altri, Marco Maisano (Le Iene), Salvo Toscano (I Love Sicilia), Carmelo Sardo (Tg5) e Andrea Lodato (La Sicilia)

Fabio Bolzetta sarà a Gela, assieme agli altri premiati, venerdì 5 luglio, alle ore 19:30 in occasione della cerimonia che si terrà nella terrazza a mare del Club Nautico.







News Successiva Sesta edizione regionale di Miss Italia, la più bella è la gelese Clara Giudice

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews