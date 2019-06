Eventi 137

Gela, premio "Gorgone d'oro" per il teatro: la commissione sceglie Angelo Russo e Ornella Giusto

Il premio è giunto alla sua diciannovesima edizione e si terrà venerdì 5 luglio nella terrazza del Club Nautico di Gela

Redazione

25 Giugno 2019 11:36

Torna anche quest’anno il Premio “La Gorgone d’Oro per il teatro”. I riconoscimenti saranno assegnati ai bravissimi attori Ornella Giusto e Angelo Russo. Lo ha deciso il comitato del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zuppardo” presieduto da Andrea Cassisi, nell’ambito del premio di poesia “La Gorgone d’Oro” giunto alla diciannovesima edizione, che si celebra venerdì 5 luglio, nella terrazza del Club Nautico di Gela, alle ore 19:30 (ingresso libero).Ornella Giusto, originaria di Catania, romana d’adozione, attualmente sta lavorando per la Rai e Aurora TV nella daily soap “Il Paradiso delle signore 3” dove interpreta il ruolo di Rosalia Caffarelli, una donna siciliana di Partanna, paese da cui proviene anche una delle famiglie protagoniste, la famiglia Amato.

La Giusto ha una lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva. Per il teatro di sua produzione ha scritto, diretto e interpretato “La Bella Gitana”, “In Altomare”, “Bellini allo specchio” e, di recente: “Lapilli verghiani”: alcune lettere di Verga innamorato e brani tratti dalle opere più famose e rappresentative del Verga che trattano il tema dell'amore.

Debutta per il cinema con un Cameo nel film “Malèna” di Giuseppe Tornatore; da lì inizia il suo percorso cinematografico con i registi Paolo Virzì in “My name is Tanino”, Emidio Greco nel “Consiglio d’Egitto”, Dominick Tambasco in “Nati Stanchi”, Mel Gibson in “The Passion – la Passione di Cristo”, Andrea Porporati in “Il Dolce e l’Amaro”, coprotagonista nel ruolo di Antonia, moglie del protagonista interpretato da Luigi Lo Cascio, film che la portò in passerella alla 64esima Edizione del Festival del Cinema di Venezia nel 2007.

Per la Rai ha interpretato con successo diversi ruoli come co-protagonista in: “L’Attentatuni- il grande attentato” a fianco di Luigi Burruano e “Soldati di pace” diretti entrambi dal regista Claudio Bonivento; “Onore e il Rispetto”, “La Squadra VIII”, “Distretto di polizia VIII”, “Ris 6”, “Il Commissario Montalbano 10 e 11” in La danza del gabbiano per la regia di Alberto Sironi nel ruolo della signora Sinagra.

Angelo Russo è noto per la serie televisiva “Il commissario Montalbano” dove interpreta l’amatissimo agente Catarella, il divertente e strampalato centralinista del commissariato di Vigata. Spalla delle più esilaranti gag comiche telefoniche della serie, giocate sugli equivoci linguistici dovuti alla sua parlantina veloce e strettamente siciliana, l’attore inizia fin da piccolo a mostrare interesse per la recitazione. Così mette in luce le sue qualità artistiche in locali teatri della Sicilia, fino ad assumere ruoli di attore sia in teatro che in televisione.

Nato nel 1961 a Ragusa da padre siciliano e madre napoletana, fin da piccolo ha mostrato le sue grandi capacità attoriali e cominciato ad esibirsi in diversi locali.

Ha recitato nella fiction “Il capo dei capi” e interpretato una piccola parte nel film “Il pesce innamorato” di Leonardo Pieraccioni, girato nel 1999. Recentemente è stato fra i protagonisti di Ballando con le stelle diretto da Milly Carlucci dove balla con la bravissima ballerina ucraina Anastasia Kuzmina

Prima di loro hanno ricevuto il premio Angelo D’Agosta di Catania, Alessandro Quasimodo (figlio del Premio Nobel Salvatore) di Milano. Enrico Guarneri di Catania, Alessio Vassallo di Palermo, Alessandra Costanzo di Catania e Manuela Ventura di Catania.

Angelo Russo e Ornella Giusto saranno a Gela in occasione della premiazione.



