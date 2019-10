Salute 199

Gela, pozzi Pantanelli: proseguono i lavori di ripristino e ammodernamento degli impianti

Le risorse idriche dei pozzi Pantanelli saranno destinate interamente alle utenze di Gela. L'obiettivo è quello di migliorare il servizio

Redazione

22 Ottobre 2019 17:27

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria avviati lo scorso mese di aprile con fondi privati da Caltaqua–Acque di Caltanissetta SpA, per l’adeguamento e l’attivazione del campo-pozzi Pantanelli a Gela.

Sin qui, oltre alla messa in sicurezza del sito nella sua interezza e al ripristino funzionale dei pozzi, è stato realizzato l’impianto di illuminazione, il sistema di videosorveglianza e l’adeguamento delle aree di salvaguardia.

Oltre al completamento dei lavori che riguardano il campo-pozzi Pantanelli, Caltaqua ha già avviato dal 2018 ulteriori investimenti con fondi privati che, una volta ultimati, renderanno possibile l’utilizzo delle risorse idriche ricadenti nell’area oggetto di intervento, approssimativamente pari a 60-65 l/s, corrispondenti a circa un terzo dell’attuale distribuzione idrica della città di Gela. Tali interventi riguardano il ripristino della condotta di collegamento tra l’area-pozzi Pantanelli e il serbatoio Spinasanta, la realizzazione delle opere di collegamento idraulico ed elettrico del potabilizzatore, nonché l’esecuzione della condotta di scarico delle acque che verranno potabilizzate. Il totale degli investimenti privati connessi a tali opere ammonta a oltre 1,5 milioni di euro.Le risorse idriche dei pozzi Pantanelli saranno destinate interamente alle utenze di Gela, che allo stato attuale sono rifornite al 100% mediante le forniture idriche provenienti dal gestore sovrambito Siciliacque Spa. Grazie agli investimenti privati pianificati da Caltaqua si potrà conseguire l’obiettivo di ridurre l’attuale dipendenza da Siciliacque e di garantire alla città di Gela un servizio sempre migliore in termini di distribuzione idrica ai cittadini.

Giova, infine, rammentare che il campo-pozzi Pantanelli potrà essere messo in funzione soltanto dopo che tutti gli interventi correlati verranno ultimati e una volta che gli Enti preposti abbiano dato tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo delle risorse idriche derivate dai pozzi. Ciò comporterà indubbiamente un miglioramento nella distribuzione idrica nella città di Gela e una riduzione dei costi complessivi di acquisto dell’acqua all’ingrosso che ha un peso rilevante nel calcolo delle tariffe applicate all’utenza secondo il calcolo effettuato dall’ATO Idrico di Caltanissetta in ottemperanza al metodo tariffario stabilito dall’Autorità nazionale ARERA.









Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria avviati lo scorso mese di aprile con fondi privati da Caltaqua–Acque di Caltanissetta SpA, per l’adeguamento e l’attivazione del campo-pozzi Pantanelli a Gela.

Sin qui, oltre alla messa in sicurezza del sito nella sua interezza e al ripristino funzionale dei pozzi, è stato realizzato l’impianto di illuminazione, il sistema di videosorveglianza e l’adeguamento delle aree di salvaguardia.

Oltre al completamento dei lavori che riguardano il campo-pozzi Pantanelli, Caltaqua ha già avviato dal 2018 ulteriori investimenti con fondi privati che, una volta ultimati, renderanno possibile l’utilizzo delle risorse idriche ricadenti nell’area oggetto di intervento, approssimativamente pari a 60-65 l/s, corrispondenti a circa un terzo dell’attuale distribuzione idrica della città di Gela. Tali interventi riguardano il ripristino della condotta di collegamento tra l’area-pozzi Pantanelli e il serbatoio Spinasanta, la realizzazione delle opere di collegamento idraulico ed elettrico del potabilizzatore, nonché l’esecuzione della condotta di scarico delle acque che verranno potabilizzate. Il totale degli investimenti privati connessi a tali opere ammonta a oltre 1,5 milioni di euro.Le risorse idriche dei pozzi Pantanelli saranno destinate interamente alle utenze di Gela, che allo stato attuale sono rifornite al 100% mediante le forniture idriche provenienti dal gestore sovrambito Siciliacque Spa. Grazie agli investimenti privati pianificati da Caltaqua si potrà conseguire l’obiettivo di ridurre l’attuale dipendenza da Siciliacque e di garantire alla città di Gela un servizio sempre migliore in termini di distribuzione idrica ai cittadini.

Giova, infine, rammentare che il campo-pozzi Pantanelli potrà essere messo in funzione soltanto dopo che tutti gli interventi correlati verranno ultimati e una volta che gli Enti preposti abbiano dato tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo delle risorse idriche derivate dai pozzi. Ciò comporterà indubbiamente un miglioramento nella distribuzione idrica nella città di Gela e una riduzione dei costi complessivi di acquisto dell’acqua all’ingrosso che ha un peso rilevante nel calcolo delle tariffe applicate all’utenza secondo il calcolo effettuato dall’ATO Idrico di Caltanissetta in ottemperanza al metodo tariffario stabilito dall’Autorità nazionale ARERA.









News Successiva Ancora rubinetti a secco a Gela, Butera e Mazzarino: mercoledì stop all'erogazione idrica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews