Gela, più spazi all'aperto per sedie e tavolini: approvato il regolamento elaborato dalla Commissione Sviluppo

Via libera,in consiglio comunale, al regolamento che consente ai titolari di esercizi pubblici, di avere più spazi per posizionare tavoli e sedie

20 Maggio 2020 20:20

"È arrivato a termine il duro lavoro svolto dei consiglieri Rosario Faraci, Alabiso Emanuele, Di Dio Luigi, Farruggia Virginia e Pierpaolo Grisanti, componenti della commissione Sviluppo Economico per dare una doverosa mano all’economia della città attraverso un regolamento, a tempo determinato ed in deroga a quello vigente, per l’occupazione del suolo pubblico". E' quanto scrivono in una nota i componenti della commissione Sviluppo Economico al termine dell'approvazione da parte del consiglio comunale, del regolamento. "La nostra città, già in crisi economica per i motivi che conosciamo fin troppo bene, necessita dell’impegno di ognuno affinché possa ripartire con forza e determinazione, riteniamo che questo sia lo strumento fondamentale a questo scopo. La Commissione Sviluppo Economico negli ultimi mesi si stava già occupando di snellire il vigente regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, in previsione della stagione estiva, per incentivare le attività di ricezione e ristorazione. Con l’improvvisa pandemia, ci siamo subito posti il problema di creare uno strumento per affrontare la ripartenza di queste attività, chiuse per due mesi contro ogni previsione, in modo confacente alle nuove disposizioni e soprattutto in modo tale da garantire ai commercianti la medesima capacità ricettiva, sfruttando al massimo la bella stagione ormai alle porte. In questa fase abbiamo sempre lasciato da parte le polemiche a favore del mero lavoro a vantaggio della città, non ci siamo volutamente esposti rispetto al lavoro che stavamo facendo perché abbiamo sempre ritenuto che la condivisione dello stesso con i colleghi di tutte le forze politiche, al di là degli schieramenti, fosse prioritaria, certi del fatto che in questo momento storico serva umiltà, duro lavoro, responsabilità e determinazione e non certo passerelle come qualcuno ha fatto senza curarsi di concedere altri tipi di contributo. Ringraziamo il consiglio comunale e quanti hanno atteso senza pressione rispetto sia alle tempistiche che al merito del regolamento mostrando buon senso e fiducia nella Commissione, seppur facente parte dell’opposizione; auspichiamo nel contempo che quanti hanno cercato di minare il percorso, che oggi ha portato ad un importante atto propedeutico alla ripresa economica della città, facciano appello alla propria onestà intellettuale e ridiano il giusto ordine alle cose. La Commissione Sviluppo Economico sta lavorando su più fronti dell’economia della città, questo è solo il primo obiettivo che ci eravamo posti, contestualmente ci stiamo occupando del comparto agricoltura nonché dei progetti che il comune ha già inserito in un piano di finanziamento come i progetti del Patto per il Sud, nonché quelli di Agenda Urbana, consapevoli del fatto che la Commissione Sviluppo Economico abbia un ruolo determinante in questa fase affinché il territorio possa ripartire economicamente in modo veloce e soprattutto con il giusto supporto delle istituzioni. Non interessa ai membri di questa commissione occupare la scena strumentalizzando il collasso economico ai fini di un consenso politico, con responsabilità vogliamo solo dare un contributo fattivo agli operatori economici, tenendo sempre ben in mente che tra le prerogative del consigliere comunale c’è quello di tutelare l’ente comune senza esporlo a potenziali ricorsi o danni erariali"

