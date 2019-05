Cronaca 1210

Gela piange Riccardo Giordano, il noto oculista dopo mesi di sofferenze si è arreso

Il professionista gelese, dopo essere stato colpito da un ictus un paio di anni fa, aveva lottato con tutto se stesso

Redazione

29 Maggio 2019 21:34

Riccardo Giordano, noto oculista di Gela, se n'è andato dopo due anni di sofferenza. Si è spento all'ospedale "Vittorio emanuele" dopo essere stato ricoverato per delle complicanze. Due anni fa era stato colpito da un ictus ed era entrato in coma. All'improvviso, il risveglio ma Riccardo non si era mai ripreso del tutto. Questa sera se n'è andato circondato dall'affetto dei suoi familiari. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook che attraverso foto, pensieri, stanno ripercorrendo i momenti belli trascorsi con Riccardo che era molto conosciuto in città. In tanti, hanno sperato, fino alla fine, in una sua ripresa. Prima che Riccardo venisse colto da un ictus, aveva subito nella vita un grande dolore per la perdita del fratello Massimo.

