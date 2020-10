Cronaca 2163

Gela piange Orazio Tuzzetti, il vigile urbano fino alla fine ha lottato come un guerriero contro il Coronavirus

La città e i colleghi si stringono al dolore del vigile urbano di 56 anni che il 19 settembre era stato ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

Donata Calabrese

11 Ottobre 2020 12:08

Gela piange Orazio Tuzzetti, il vigile urbano di 56 anni che lo scorso 19 settembre era stato ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Le condizioni del vigile urbano dopo pochi giorni si erano aggravate ed era stato trasferito in Terapia Intensiva per poi essere intubato. Una tragedia che colpisce un’intera città e che la stordisce. Un’intera città si sta stringendo alla famiglia di Orazio Tuzzetti. L’agente di Polizia Municipale da anni svolgeva servizio a Gela e in città era molto conosciuto. Era un “buono” sempre disponibile con tutti, sia con la gente che incontrava per strada durante il suo lavoro, sia con i suoi amici che con i suoi colleghi. Uno dei suoi colleghi, aveva postato su Facebook, una preghiera per Orazio, invitando tutti i gelesi a pregare per lui affinchè riuscisse a cacciare quel maledetto virus che lo ha portato via dai suoi cari e dall’intera città. Gela adesso si stringe alla famiglia Tuzzetti, al suo dolore e a chi ha avuto modo di conoscere una persona così tanto perbene.

