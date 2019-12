Attualita 484

Gela piange Nando Incardona, il dirigente dell'ufficio elettorale è morto improvvisamente

L'amministrazione comunale si stringe al dolore della moglie Rita e dei tre figli per l'improvvisa scomparsa del loro congiunto

Redazione

03 Dicembre 2019 12:07

Il sindaco Lucio Greco e l’Amministrazione comunale, colpiti

dall’improvvisa e prematura scomparsa di Nando Incardona, funzionario

comunale e responsabile dell’ufficio elettorale, manifestano cordoglio e

si stringono al dolore dei familiari, già fortemente provati lo scorso

anno da un’altra dolorosa perdita; quella di Giuseppe, anche questi

dipendente comunale e fratello di Nando.

Alla moglie Rita ed ai tre figli Maria Grazia, Francesco e Totò,

quest’ultimo consigliere comunale, l’Amministrazione porge sentite

condoglianze.

Il presidente del Consiglio comunale, Totò Sammito, in segno di lutto e

di vicinanza al collega Totò Incardona, ha sospeso le sedute del

Consiglio comunale previste per questa sera e per domani.

L’assise cittadina tornerò a riunirsi la settimana prossima

