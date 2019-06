Cronaca 221

Gela piange Marco Incorvaia, un'altra vita spezzata da un terribile male

Marco aveva 54 anni e fino alla fine ha lottato contro la malattia che lo ha colpito. Era un ragazzo dolce e gentile

Redazione

27 Giugno 2019 10:22

Gela piange Marco Incorvaia, morto a soli 54 anni. Un’altra vita spezzata che si aggiunge al lungo elenco di persone andate via troppo presto perché colpite da un male contro il quale hanno lottato con tutte le loro forze. fino all'ultimo respiro. Marco era molto conosciuto a Gela. Sorridente, gentile e sempre disponibile. Ha lottato contro quel male ma non ce l’ha fatta nonostante le cure al quale si era sottoposto. In tanti stanno manifestando sui social il loro cordoglio per esprimere a Marco e ai suoi familiari l’infinito vuoto che ha lasciato fra quanti lo conoscevano.

