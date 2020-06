Cronaca 473

Gela piange il piccolo Angelo, era un ragazzo pieno di vita: i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte

Una tragedia che si è consumato nel giro di pochissimi minuti. Le indagini permetteranno di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è successo

Redazione

10 Giugno 2020 16:21

Una corsa disperata in ospedale ma Angelo Giovane non ce l’ha fatta. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le sue condizioni erano disperate. Una tragedia, quella avvenuta in via Recanati, che si è consumata nel giro pochi minuti. Un giro in bici, la caduta e poco dopo la disperazione. Un angelo volato in cielo troppo presto. Un ragazzo pieno di vita che amava andare con la sua bici e giocare nel suo quartiere.

