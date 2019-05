Cronaca 1458

Giuseppe Morello non ce l'ha fatta, era rimasto vittima a Gela di un incidente stradale

Peppe, come lo chiamavano gli amici, ieri mattina mentre percorreva la via Falcone, a bordo della sua moto, si è schiantato contro un guardrail

Redazione

22 Maggio 2019 20:32

Non ce l’ha fatta Giuseppe Morello, il 25enne di Gela vittima di un incidente stradale. Il ragazzo è deceduto all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dopo essere rimasto vittima ieri mattina di un incidente stradale autonomo mentre con la sua moto percorreva il cavalcavia di via Falcone. Le condizioni del giovane centauro erano apparse subito gravissime e dopo essere stato ricoverato all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, era stato trasferito a Caltanissetta. La vittima era in sella alla sua moto Suzuki, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un guardrail. Nel violento impatto aveva riportato un trauma cranico e toracico oltre che a varie fratture in diverse parti del corpo. I medici del Sant'Elia hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte ma il ragazzo era già arrivato in ospedale in condizioni disperate.

Il "guerriero" si è arreso, Gela piange un'altra giovane vittima: Peppe non ce l'ha fatta

