Cronaca 1221

Gela piange Giuseppe, era in coma da sette anni: cadde in una piscina durante una festa

Giuseppe Aliotta da quel giorno non si è più risvegliato. Questa notte il suo cuore ha cessato di battere per sempre

Redazione

12 Febbraio 2020 18:38

Giuseppe Aliotta si è arreso. A 34 anni, dopo sette anni di coma, Giuseppe se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari che fino alla fine hanno sperato in un miracolo. Ma Giuseppe adesso si è addormentato per sempre. Sette anni fa, in un giorno che doveva essere di festa, durante un addio al celibato di un suo cugino, Giuseppe cadde in una piscina di un noto locale di Gela. Da allora non si è più risvegliato. Questa notte il cuore di Giuseppe ha cessato di battere per sempre.

