Cronaca 248

Gela piange Angelo Tuccio, in lutto il mondo del calcio e dell'imprenditoria

Tuccio è morto all'età di 56 anni per una grave malattia. Era ricoverato in un centro specializzato di Aviano, in Friuli

Redazione

30 Dicembre 2018 20:21

Gela piange il suo Presidente, l’imprenditore Angelo Tuccio. Per anni, l’ingegnere Tuccio, è stato a capo del Gela Calcio, e sotto la sua presidenza il Gela è riuscito a conquistare lo storico traguardo della serie C. Tuccio è morto all’età di 56 anni, dopo aver lottato fino alla fine contro una terribile malattia che, però, non gli ha lasciato scampo. Era stato ricoverato nel centro specializzato di Aviano, in Friuli Venezia-Giulia, per poter ricevere le cure necessarie a sopravvivere. Tuccio è stato anche un importante imprenditore dell’area gelese.Una persona stimata, intraprendente, che non si arrendeva mai di fronte alle difficoltà. Tanti i messaggi di cordoglio postati su Facebook da parte di chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di apprezzare le sue doti umane e professionali.



