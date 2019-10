Cronaca 553

Gela piange Adriano Calabrese, era presidente del gruppo giovani imprenditori

Aveva soli 41 anni il noto imprenditore morto oggi a causa di un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo

09 Ottobre 2019 20:23

E’ morto improvvisamente oggi, l’imprenditore gelese Adriano Calabrese. Aveva soli 41 anni ed è morto a causa di un infarti che non gli ha lasciato scampo. Inutile la corsa in ospedale.Nel settembre 2017 era stato eletto presidente dei Gruppo Giovani imprenditori della provincia di Caltanissetta. Calabrese dal 2010 era al comando dell’azienda di famiglia, che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro con riguardo alla prevenzione degli incendi, alla protezione, alla realizzazione e manutenzione di impianti antincendio per le industrie che operano tra l’altro nell’Oil&Gas. Ha portato avanti il gruppo Dimarca. L’imprenditore era sposato e aveva tre figli



