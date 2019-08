Cronaca 352

Gela, perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio di mobili

L'uomo, trasportato in ospedale, non avrebbe nemmeno frenato. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani

Redazione

26 Agosto 2019 21:31

Perde il controllo della sua auto e finisce la sua corsa sfondando la vetrina di un negozio di mobili. È successo oggi a Gela, nei pressi di una rotonda spartitraffico che si trova fra le vie Butera e Francesco Crispi. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tanta paura per l'automobilista trasferito per accertamenti all'ospedale.

